Зеленский снова срочно обратился к украинцам

На фоне угрозы со стороны России президент Владимир Зеленский 22 февраля снова обратился к украинцам. С предварительным обращением глава государства выступал ночью.

В первую очередь Зеленский напомнил, что Россия признала независимость квазиобразований на Донбассе и поручила туда ввести свои войска. Сегодня Кремль "ратифицировал" так называемые соглашения, сообщает 24 канал.

Кстати Юридическая основа для агрессии, – Зеленский о "признании" Россией псевдореспублик

На смену "нас там нет" пришло "мы все-таки здесь",

– подчеркнул Зеленский.

Этим решением Россия вышла из минских договоренностей, которые, по ее словам, не имели никакой альтернативы. Зеленский добавил, что для Украины безальтернативным является завершение войны, а не выход из площадок.

Саммит Совбеза ООН

Президент отметил, что сейчас работают над организацией совместного саммита Совбеза ООН, Германии и Турции. Кстати, Реджеп Эрдоган уже подтвердил свое участие.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за антироссийские санкции. В частности, США, Великобританию, Канаду. Также президент не мог не упомянуть о приостановлении Германией сертификации "Северного потока-2".

Призыв резервистов в особый период

Глава государства отметил, что пока нет нужды в общей мобилизации. Поэтому пока начнут призывать только украинцев, которые в оперативном резерве.

Зеленский уже издал указ о призыве резервистов в особый период. Таким образом, повысят готовность украинских сил к любым сценариям. Вскоре также проведут учебное собрание резервистов теробороны.

Президент сказал, что пока армия защищает нас, мы должны работать для украинской экономики и зарабатывать для финансирования ВСУ.

Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю, и тот, кто вкладывает в нее деньги и создает на ней рабочие места.

– заметил политик.

Программа экономического патриотизма

Зеленский анонсировал запуск программы экономического патриотизма, которая станет дополнительным стимулом для локализации украинского производства и привлечения денег населения в бизнес.

Что предполагает программа:

поддержку отдельных отраслей;

уменьшение налоговой нагрузки на бизнес,

ограничение проверок,

снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо обрести экономическую независимость, особенно это касается сферы энергетики.

Зеленский встретится с "большим бизнесом"

Украинский лидер 23 февраля намерен встретиться с представителями крупного бизнеса в Украине. Речь идет о 50 предпринимателях.

Зеленский подчеркнул, что бизнесмены должны оставаться и работать в Украине. Их предприятия расположены именно на этой земле, которую защищают военные ВСУ, поэтому и бизнес обязан защищать экономику.

Политическое единение

Президент рассказал о своей встрече со всеми лидерами парламентских фракций и групп. Он подчеркнул необходимость политического единения страны. Всем украинским политикам пора быть государственными деятелями и отбросить свои амбиции ради страны.

По словам Зеленского, сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.

"Не рыдать, а добывать"

Президент подытожил, что украинцы – мирная нация. Однако если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Зеленский предупредил, что предстоит ежедневная тяжелая работа, но граждане готовы к этому.

"Уверенность в себе, уверенность в стране. Не рыдать, а добывать. Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Что этому предшествовало