Обращение Зеленского, обстрел Рубежного, техника оккупанта: видеодайджест 42 дня войны
7 апреля 2022 , 05:48Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Генштабе ВСУ опубликовали основные кадры 42 дня войны. В этот день было выступление Зеленского, обстрел Рубежного и российская техника в руках ВСУ.
Соответствующее видео традиционно было опубликовано в Генштабе ВСУ 6 апреля. На кадрах – основное за день.
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Основное за 42-й день войны
Кратко. Война. День 42. Видеодайджест,
– с такой подписью ВСУ опубликовали кадры.
В частности, там обращение Зеленского к политикам и народу Ирландии с просьбой присоединиться к восстановлению Украины после войны.
Также там кадры из Гостомеля, Бородянки, Чернобыля, атакованного автобуса в Луганской области и последствия обстрела Рубежного. А еще – захват техники оккупанта.
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