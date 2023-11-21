1 миллиард 300 миллионов евро, – Зеленский рассказал о мощной поддержке от Германии

Владимир Зеленский записал 21 ноября традиционное обращение к жителям Украины. Президент подвел итоги 636 дня полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский в своем обращении поделился некоторыми деталями встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. В этот вторник он посетил Киев с необъявленным визитом.

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Германия поможет Украине

Зеленский сообщил, что новый пакет помощи от ФРГ включает в себя ПВО.

У нас новый мощный пакет поддержки от Германии – это оборонная поддержка, 1 миллиард 300 миллионов евро, и, среди прочего, в этом пакете – усиление нашей ПВО, а именно – производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города, тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора,

– заявил президент.

Также в этом пакете есть артиллерия. Глава государства заявил, что Германия является одним из лидеров в нашей защите и сохранении мира во всей Европе.

Немецкий министр поддержал Силы обороны

Украинский лидер отметил, что глава Минобороны Германии посетил не только столицу, но и украинские регионы. По его словам, Борис Писториус поддержал наших воинов. Глава государства поблагодарил его за это.

Мы обсудили с господином министром Борисом Писториусом ситуацию на поле боя сейчас, наше сотрудничество, в частности, в совместном производстве вооружений – во всем, что поможет защитить и Украину, и всю нашу Европу,

– сказал Зеленский.

Президент встретился с Мишелем и Санду

Киев 21 ноября также посетил президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдовы Мая Санду. Зеленский назвал их визит на десятую годовщину Майдана особо символическим. Главной темой их разговора была интеграция Украины и Молдовы в Евросоюз.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет все необходимое для реального начала переговоров о вступлении. Все соответствующие решения уже приняты. По его словам, скоро будет принято даже то, что предстояло сделать до весны уже после политического решения ЕС о начале переговоров.

У Украины абсолютно четкая позиция – все реализовать, быть полностью готовой к началу переговоров. Потому что для нас все это очень конкретно: каждый успех нашего государства придает уверенности, мотивации нашим людям, всем, кто защищает Украину, кто нам помогает,

– заявил глава государства.

Глава государства также отметил, что вместе с Санду и Мишелем они обсудили, как наше государство двигается в евроатлантическом направлении. По словам Зеленского, очень важно, чтобы Европейский Союз со своей стороны выполнил обещание: принял решение для Украины о старте переговоров.

"Я благодарен господину Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и всем партнерам в Европе за соответствующую поддержку – сейчас время для усиления солидарности", – подчеркнул он.

Президент также отметил, что встреча с его молдавской коллегой Майей Санду была хорошей. В частности политики обсудили весь спектр отношений между нашими странами.

Особый акцент, конечно, на том, как можем усилить нашу экономику, нашу безопасность. Говорили о нашем экспорте, о взаимодействии в треугольнике Украина – Молдова – Румыния. Я благодарю вас, Майя, госпожа Президент, за искренность и волю в укреплении наших отношений,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина и Молдова вместе со всеми нашими партнерами способны добавить роста и социальной справедливости и для наших стран, и для всего нашего региона.

Зеленский вручил награды десантникам

Президент также подчеркнул, что в этот день он в Мариинском дворце отметил государственными наградами наших воинов-десантников. Ведь 21 ноября отмечают их профессиональный праздник – День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Наши мощные воины, наши крепкие боевые бригады… Я благодарю каждого воина за все, что вы делаете ради Украины и украинцев, всех командиров, которые берегут жизнь солдат. Я благодарю каждого и каждую, кто помогает защищать наше государство и людей и кто приближает изгнание оккупантов", – сказал Зеленский.

В заключение президент отметил, что украинский народ умеет достигать своих целей. Это, по словам Зеленского, происходит, когда мы все боремся ради Украины.