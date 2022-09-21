"Просто увидел реакцию": громко анонсированное обращение путина пока не вышло, однако есть "но"

Российские СМИ 20 сентября мощно анонсировали "важные обращения" владимира путина и сергея шойгу. Россияне тем временем массово гуглили, как уехать из страны, потому что боялись объявления мобилизации. Однако ни один из политиков так и не выступил.

После обеда 20 сентября информационное пространство заполонили новости о выступлении путина и догадки о том, что он может сказать. Однако агрессор так и не показался. Что об этом известно – читайте в материале 24 канала.

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Что должен был наговорить путин

Новость о том, что путин выступит с "срочным обращением", распространили российские СМИ. В Белом доме заявили, что располагают данными о том, что агрессор объявит общую мобилизацию в россии. Также предполагалось, что обращение политика связано с попыткой провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, что сразу вызвало реакцию мира.

В частности, в НАТО, Евросоюзе, Германии, Франции, США, Польше и балтийских странах подвергли резкой критике планы россии. Они отметили, что не признают "голосование", которое захватчики хотят провести на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. В то же время в Пентагоне отметили, что россия осуществляет "информационную спецоперацию" для того, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте.

Как реагировали россияне

На территории государства-агрессора вспыхнула паника. Запрос у Google "как уехать из россии" достиг максимума. Ведь перед тем в госдуме одобрили поправки к уголовному кодексу, предусматривающие длительные тюремные заключения за сдачу в плен, самовольное уход от воинской части, отказ выполнять приказ и т.д. Кроме того, российские парламентарии ввели в закон понятие "военное положение" и "общая мобилизация".

Интересно, что самым активным запросом "как получить отсрочку от армии" интересовались жители Белгородской области.

Он подчеркнул, что украинцев не должны беспокоить новости из россии. Кроме того, захватчики не озвучили ничего нового.

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Речь агрессора перенесли

Впоследствии российские СМИ удалили анонсы об обращении путина, а кремлевские пропагандисты призывали всех "уйти спать". Кроме того, появилась информация о том, что обращения ожидают в 09:00 – 10:00 21 сентября по московскому времени. Мол, хотят показать трансляцию, "когда проснется Дальний Восток".

В то же время спикера путина дмитрий песков перестал выходить на связь с пропагандистами.

В Офисе Президента предполагают, что путину пришлось переписывать речь после реакции мира на так называемые "референдумы".

Пора "переписывать речь". Автор потенциального "шедевра о референдумах" просто увидел реакцию,

– заявил Михаил Подоляк.

По данным СМИ, в кремле до сих пор колеблются по поводу объявления мобилизации. В то же время окружение путина якобы оказывает на него давление с требованием не идти на эскалацию.

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