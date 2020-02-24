Обругал и избил, – пенсионер рассказал, как спасся от белой акулы

В Новой Зеландии 60-летнему серферу Нику Миноугу удалось спастись от белой акулы. Мужчина рассказал историю своего успеха.

Ник Миноуг утверждает, что во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга, сообщает Sky News.

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Пенсионер знал, что может себя защитить, если ударит акулу по глазам и носу.

По словам мужчины, сначала он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил в направлении глаз. Нику не удалось отбиться с первой попытки, но он повторил свои действия и все получилось.

К счастью, серфер-пенсионер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

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Какие курьезные случаи происходили с пенсионерами?

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