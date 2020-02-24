22:11
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:44, сегодня
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Обругал и избил, – пенсионер рассказал, как спасся от белой акулы

      - Читати новину українською
      Пенсионер рассказал, как спасся от белой акулы / pinterest.com

      В Новой Зеландии 60-летнему серферу Нику Миноугу удалось спастись от белой акулы. Мужчина рассказал историю своего успеха.

      Ник Миноуг утверждает, что во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга, сообщает Sky News.

      Кстати: В Британии 102-летний пенсионер самостоятельно дал отпор грабителю: фото

      Пенсионер знал, что может себя защитить, если ударит акулу по глазам и носу.

      По словам мужчины, сначала он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил в направлении глаз. Нику не удалось отбиться с первой попытки, но он повторил свои действия и все получилось.

      К счастью, серфер-пенсионер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

      Интересно! Дайвер Данте Уэстон неподалеку Багамских островов попытался покормить тигровую акулу. Зрелищное видео снял подводный оператор и фотограф Шилард Янко - смотрите по ссылке.

      Какие курьезные случаи происходили с пенсионерами?
      Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина. Во Франции пенсионерка на кухне нашла картину и решила ее продать. Выяснилось, что это затерянный шедевр флорентийского художника Чимабуэ. На аукционе картину продали за 24 миллиона евро.

      В Великобритании дочь пенсионерки случайно выбросила банку со всеми сбережениями своей матери. 26 тысяч долларов помогли найти сотрудники компании по утилизации отходов.

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Курьезные новости Новая Зеландия Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Стадионы поклонников и конгрессмены на разогреве: предвыборная гонка в США началась
      Остап Яриш
      сегодня , 21:46 Коронавирус в Италии и возможность распространения: что пишут иностранные СМИ
      Світлана Попова
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 20:06 Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук