Облаяв і побив, – пенсіонер розповів, як врятувався від білої акули

У Новій Зеландії 60-річному серферу Ніку Міноуґ вдалося врятуватися від білої акули. Чоловік розповів історію свого успіху.

Нік Міноуґ стверджує, що під час нападу акула затиснула зубами частину його дошки для серфінгу, повідомляє Sky News.

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Пенсіонер знав, що може себе захистити, якщо вдарить акулу по очах і носі.

За словами чоловіка, спершу він облаяв хижака, а тоді розмахнувся і вдарив у напрямку очей. Ніку не вдалося відбитися з першої спроби, але він повторив свої дії і все вийшло.

На щастя, серфер-пенсіонер відбувся незначними порізами та успішно дістався до берега.

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