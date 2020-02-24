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      Облаяв і побив, – пенсіонер розповів, як врятувався від білої акули

      - Читать новость на русском
      Пенсіонер розповів, як врятувався від білої акули / pinterest.com

      У Новій Зеландії 60-річному серферу Ніку Міноуґ вдалося врятуватися від білої акули. Чоловік розповів історію свого успіху.

      Нік Міноуґ стверджує, що під час нападу акула затиснула зубами частину його дошки для серфінгу, повідомляє Sky News.

      До речі: У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

      Пенсіонер знав, що може себе захистити, якщо вдарить акулу по очах і носі.

      За словами чоловіка, спершу він облаяв хижака, а тоді розмахнувся і вдарив у напрямку очей. Ніку не вдалося відбитися з першої спроби, але він повторив свої дії і все вийшло.

      На щастя, серфер-пенсіонер відбувся незначними порізами та успішно дістався до берега.

      Цікаво! Дайвер Данте Вестон неподалік Багамських островів спробував погодувати тигрову акулу. Видовичне відео зняв підводний оператор та фотограф Шілард Янко – дивіться за посиланням.

      Які курйозні випадки ставалися з пенсіонерами?Літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну. У Франції пенсіонерка на кухні знайшла картину і вирішила її продати. З'ясувалося, що це загублений шедеврфлорентійського художника Чімабуе. На аукціоні картину продали за 24 мільйони євро.

      У Великій Британії донька пенсіонерки випадково викинула банку з всіма заощадженнями своєї матері. 26 тисяч доларів допомогли знайти працівники компанії з утилізації відходів.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Курйозні новини Нова Зеландія Світ тварин
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