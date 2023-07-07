Прохода нет, – в Ивано-Франковске из-за непогоды обрушилась часть пешеходного моста

В результате сильного ливня в Ивано-Франковске обрушилась часть пешеходного моста. Ситуацию прокомментировал городской голова Руслан Марцинкив, отметив, что переправу будут восстанавливать.

По словам мэра, вода затопила берег со стороны Немецкого озера, а также оборвала часть пешеходного моста на Набережной. Пройти через переправу на другой берег невозможно. В то же время, на месте происшествия уже работают правоохранители и коммунальщики.

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Мост перекрыт

Важно, что эта непогода не унесла жизни людей. Однако, конечно, плохо, что частично повредила этот пешеходный мост, но его планируют начать восстанавливать, когда упадет уровень воды.

Сейчас мост перекрыт. Прохода нет. На месте происшествия есть полиция и коммунальные службы. Уровень воды достаточно высок. После спада будем производить работы по восстановлению обрушенной части моста. Пока вода прибывает,

– написал Марцинкив.

Кроме того, следует сказать, что, к сожалению, есть подтопление во многих районах Ивано-Франковской области. За ситуацией будут следить, чтобы предотвратить возможные плохие последствия.

Также Марцинкив опубликовал видео, на котором показал последствия сильного ливня. На ролике видно, что уровень воды в местной реке существенно увеличился. Чтобы дальше не было таких ситуаций, будут строить укрепления.

Мэр Франковска об обвале моста: смотрите видео с телеграм-канала Марцинкива

Что делать в случае ливня?

Оставайтесь в безопасном месте. Избегайте выхода на улицу, оставайтесь внутри дома или здания, где вы находитесь. Убедитесь, что вы в безопасном и сухом месте, где нет потенциально опасных предметов.

Избегайте выхода на улицу, оставайтесь внутри дома или здания, где вы находитесь. Убедитесь, что вы в безопасном и сухом месте, где нет потенциально опасных предметов. Защитите важные вещи. Если у вас есть время, сохраните важные вещи, документы и личные ценности. Поднимите их на верхние этажи дома или уложите их на стол или шкаф.

Если у вас есть время, сохраните важные вещи, документы и личные ценности. Поднимите их на верхние этажи дома или уложите их на стол или шкаф. Избегайте контакта с водой. Не ходите или плавайте в воде, особенно если она быстро течет. Струи воды могут быть опасными. Избегайте перехода через затопленные участки.

Не ходите или плавайте в воде, особенно если она быстро течет. Струи воды могут быть опасными. Избегайте перехода через затопленные участки. Выключите электроприборы. В общем, выключите электричество в доме или здании, если это возможно. Это поможет предотвратить короткое замыкание и возможные пожары.

В общем, выключите электричество в доме или здании, если это возможно. Это поможет предотвратить короткое замыкание и возможные пожары. Следите за новостями и инструкциями. Отслеживайте местные СМИ, чтобы получить обновленную информацию о текущей ситуации и инструкции от органов власти. Следуйте рекомендациям.

Отслеживайте местные СМИ, чтобы получить обновленную информацию о текущей ситуации и инструкции от органов власти. Следуйте рекомендациям. Будьте готовы к эвакуации. Если ситуация становится опасной или вам приказали эвакуироваться, действуйте быстро и усердно. Имейте под рукой "экстренные вещи", в том числе документы, лекарства и одежду.

Известно, что над восстановлением пешеходного моста будет работать Локомотиворемонтный завод.