ОБСЕ показала фото российских танков и другой техники на оккупированном Донбассе

Несмотря на возражения Кремля, ОБСЕ продолжает фиксировать российские танки на временно оккупированной территории Донецка. Военную технику удалось увидеть с помощью беспилотников.

По данным журналиста Сержа Харитонова, фото, подтверждающие присутствие российских войск на Донбассе, поделились источники журналиста в ОБСЕ.

Важно Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

Беспилотники мониторинговой миссии на востоке Украины зафиксировали присутствие российских крупнокалиберных вооружений на расстоянии не менее 25 километров от линии соприкосновения. А это, как известно, нарушает достигнутые договоренности и представляет опасность украинским защитникам.



5 самоходных гаубиц / Фото из телеграмма Сержа Харитонова



Техника расположена менее чем в 25 километрах от линии соприкосновения / Фото из телеграмма Сержа Харитонова

Еще 12 самоходных гаубиц / Фото из телеграмма Сержа Харитонова

Ситуация на Донбассе обострилась