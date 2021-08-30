ОБСЕ показала фото российских танков и другой техники на оккупированном Донбассе
Источник:телеграм-канал "Харитонов"
Несмотря на возражения Кремля, ОБСЕ продолжает фиксировать российские танки на временно оккупированной территории Донецка. Военную технику удалось увидеть с помощью беспилотников.
По данным журналиста Сержа Харитонова, фото, подтверждающие присутствие российских войск на Донбассе, поделились источники журналиста в ОБСЕ.
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Беспилотники мониторинговой миссии на востоке Украины зафиксировали присутствие российских крупнокалиберных вооружений на расстоянии не менее 25 километров от линии соприкосновения. А это, как известно, нарушает достигнутые договоренности и представляет опасность украинским защитникам.
5 самоходных гаубиц / Фото из телеграмма Сержа Харитонова
Техника расположена менее чем в 25 километрах от линии соприкосновения / Фото из телеграмма Сержа Харитонова
Еще 12 самоходных гаубиц / Фото из телеграмма Сержа Харитонова
Ситуация на Донбассе обострилась
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- В результате атак наемников России ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины, в каком они состоянии – неизвестно.
- В зону ООС с рабочим визитом прибыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что Украина не будет молчать на обстрелы оккупантов и защищать своих военнослужащих.
- 30 августа на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один – получил ранения.