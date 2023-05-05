ОБСЕ признала депортацию детей из Украины военным преступлением

Экспертная миссия ОБСЕ признала, что принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий является военным преступлением. Теперь все причастные к депортации могут быть привлечены к трибуналу.

В документе также было определено, что Россия незаконно вывозит украинских детей на свою территорию. В ОП считают такое решение "достаточно важным".

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ОБСЕ признала депортацию украинских детей военным преступлением

ОБСЕ в своем докладе от 28 апреля признала факт, что оккупанты действительно незаконно вывезли большое количество украинских детей на территорию своей страны "насильственным путем". Основное внимание документ уделили детям-сиротам и детям, вывезенным без сопровождения взрослых.

ОБСЕ признала, что Россия депортирует детей с оккупированных территорий / Скриншот 24 Канала

В докладе также признали, что украинские дети подвергаются влиянию "пророссийских информационных каналов", часто приводящих к "тотальному перевоспитанию". ОБСЕ также признала, что Россия не только ничего не делает для возвращения детей на родину, более того, страна-агрессорка способствует тому, чтобы "украинские дети не вернулись в свои семьи".

Миссия также обвинила Россию в систематическом нарушении международного гуманитарного права и Четвертой Женевской конвенции .

Четвертая Женевская конвенция касается защиты гражданского населения во время войны. Она вступила в действие в 1950 году и является одним из главных документов интернационального права. Несмотря на то, что Россия отозвала свою подпись, страна-агрессорка все равно будет нести ответственность за военные преступления, ведь документ касается абсолютно всех государств мира.

Кроме этого, ОБСЕ отметила в своем докладе, что Россия неоднократно нарушала права детей на идентичность, семью, образование, здоровье и т.д. Миссия призвала Россию "немедленно прекратить практику принудительного перемещения или депортации детей из Украины" и предоставить исчерпывающие списки имен и местонахождение всех перемещенных детей.

В ОП отреагировали на доклад ОБСЕ

Андрей Ермак в своем телеграмм-канале отреагировал на документ ОБСЕ. Глава Офиса Президента назвал это "важным вердиктом миссии"

Россия будет отвечать за все, а военные преступники будут в Гааге,

– подчеркнул Ермак

Глава ОП также отметил, что депортация украинских детей оккупантами не может быть признана миром и назвал эти действия военным преступлением.

Россияне депортируют украинских детей

В понедельник, 1 мая, так называемая уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова дала интервью журналистам . Оккупантка назвала украинских детей – россиянами.

Также Львова-Белова подчеркнула, что вроде бы занималась всегда "защитой детей", а не их насильственной депортацией. Свою причастность к военным преступлениям она, конечно, не признала.

В конце марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовской-Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий.

В конце февраля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал точное число депортированных детей в Россию. Эта цифра составляет 16207 человек. Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что это лишь подтвержденное количество принудительно вывезенных детей, а действительно точное значение подсчитать трудно.