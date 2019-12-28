ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения возле Петровского

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали выстрелы и взрывы вблизи Петровского Донецкой области, где 9 ноября стартовало разведение сил и средств с обеих сторон. По их данным, выстрелы делали из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

ОБСЕ в своем отчете отмечает, что первые выстрелы наблюдатели зафиксировали еще 24 декабря. Они как раз находились в 2 километрах от Богдановки, на линии разведения с Петровским.

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Наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения и 2 очереди из крупнокалиберного пулемета примерно в 2-3 километрах на юго-восток (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского),

– рассказали в ОБСЕ.

В тот же день команда СММ услышала 20 выстрелов из стрелкового оружия вблизи Петровского – вне участка разведения, однако в пределах 5 километров от его границы.

Уже 26 декабря ОБСЕ снова зафиксировала выстрелы возле поселка. Огонь трижды открывали из стрелкового оружия, но уже в пределах участка разведения в районе Петровского.

"В тот же день со своей позиции в двух разных местах возле этого участка разведения члены патруля миссии слышали 12 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия – все, по оценке, вне участка разведения, однако в пределах 5 километров от его границы", – добавили в отчете.

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Отметим, наблюдатели ОБСЕ уже фиксировали выстрелы на участке разведения возле Петровского в Волновахском районе Донецкой области. Украинские военные комментируя их заявили, что это очередная попытка дискредитации ВСУ в глазах местного населения на временно оккупированной территории и мирового сообщества.

Когда состоялось разведение сил в Петровском?

Началось оно 9 ноября. Правда ранее было запланировано на 8 число. Разведение войск решили перенести из-за заявления подконтрольных РФ боевиков "ДНР". Те убеждали, что украинские войска якобы обстреляли участок разведения. Продолжалось разведение 3 дня и завершилось 11 ноября. Далее по графику произошло разминирование этой территории.

В этот район сразу направили дополнительные патрули ОБСЕ на помощь действующим, стационарным камерам наблюдения и беспилотным летательным аппаратам.

Где еще произошло разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала