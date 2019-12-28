ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення біля Петрівського

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували постріли та вибухи поблизу Петрівського Донецької області, де 9 листопада стартувало розведення сил і засобів з обох сторін. За їх даними, постріли робили з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

ОБСЄ у своєму звіті відзначає, що перші постріли спостерігачі зафіксували ще 24 грудня. Вони якраз перебували за 2 кілометри від Богданівки, що на лінії розведення з Петрівським.

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Спостерігачі чули 2 вибухи невизначеного походження та 2 черги з великокаліберного кулемета приблизно за 2-3 кілометри на південний схід (за оцінкою, у межах ділянки розведення в районі Петрівського),

– розповіли в ОБСЄ.

У той же день команда СММ почула 20 пострілів зі стрілецької зброї поблизу Петрівського – поза ділянкою розведення, однак у межах 5 кілометрів від її межі.

Вже 26 грудня ОБСЄ знову зафіксувала постріли біля селища. Вогонь тричі відкривали зі стрілецької зброї, але вже у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

"Того ж дня зі своєї позиції у двох різних місцях біля цієї ділянки розведення члени патруля місії чули 12 пострілів і черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї – усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 кілометрів від її межі", – додали у звіті.

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Зауважимо, спостерігачі ОБСЄ вже фіксували постріли на ділянці розведення біля Петрівського у Волноваському районі Донецької області. Українські військові коментуючи їх заявили, що це чергова спроба дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території і світової спільноти.

Коли відбулося розведення сил у Петрівському?

Розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було заплановане на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву підконтрольних РФ бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення. Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території.

У цей район одразу скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.

Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу