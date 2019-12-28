16:01
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення біля Петрівського

      22 Читать новость на русском
      ОБСЄ зафіксували постріли біля Петрівського / pravda.com.ua

      Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували постріли та вибухи поблизу Петрівського Донецької області, де 9 листопада стартувало розведення сил і засобів з обох сторін. За їх даними, постріли робили з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

      ОБСЄ у своєму звіті відзначає, що перші постріли спостерігачі зафіксували ще 24 грудня. Вони якраз перебували за 2 кілометри від Богданівки, що на лінії розведення з Петрівським.

      Важливо: Україна визначила нові точки розведення сил на Донбасі, – Загороднюк

      Спостерігачі чули 2 вибухи невизначеного походження та 2 черги з великокаліберного кулемета приблизно за 2-3 кілометри на південний схід (за оцінкою, у межах ділянки розведення в районі Петрівського),
      – розповіли в ОБСЄ. 

      У той же день команда СММ почула 20 пострілів зі стрілецької зброї поблизу Петрівського – поза ділянкою розведення, однак у межах 5 кілометрів від її межі.

      Вже 26 грудня ОБСЄ знову зафіксувала постріли біля селища. Вогонь тричі відкривали зі стрілецької зброї, але вже у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

      "Того ж дня зі своєї позиції у двох різних місцях біля цієї ділянки розведення члени патруля місії чули 12 пострілів і черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї – усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, однак у межах 5 кілометрів від її межі", – додали у звіті.

      Дізнайтеся більше: За скільки часу Росія може вивести війська з Донбасу: заява дипломата США

      Зауважимо, спостерігачі ОБСЄ вже фіксували постріли на ділянці розведення біля Петрівського у Волноваському районі Донецької області. Українські військові коментуючи їх заявили, що це чергова спроба дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території і світової спільноти.

      Коли відбулося розведення сил у Петрівському?

      Розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було заплановане на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву підконтрольних РФ бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення. Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території.

      У цей район одразу скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.

      Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      Карта розведення сил і засобів на Донбасі
      Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
      сьогодні
      47054
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Зброя Новини Донецька ОБСЄ Ситуація біля Петрівського Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Обмін полоненими: три негативні наслідки для України
      Оксана Сироїд 447
      сьогодні , 15:30 Крах судової реформи Порошенка: найгучніші рішення 2019 року
      Роман Маселко 137
      сьогодні , 15:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 811
      сьогодні , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 347
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 588
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук