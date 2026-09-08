Об этом Зеленский рассказал во время беседы с журналистами 8 сентября.

Что сказал Зеленский

Президент рассказал, что в последнее время не имел никаких контактов с Федоровым.

Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет,

– отметил Зеленский.

Напомним, что Федоров стал советником министра обороны Италии по вопросам оборонных инноваций

Также он заявил о готовности стать советником руководителей оборонных ведомств Франции и США. Экс-министр отметил, что хочет развивать международное партнерство в сфере оборонных технологий и делиться украинским опытом.

Кроме того, Федоров недавно объявил, что создает собственную оборонную компанию. Первым ключевым инвестором компании станет Алекс Карп – генеральный директор американской технологической компании Palantir. О поддержке проекта Карп заявил во время встречи с Федоровым в офисе Palantir в Вашингтоне 31 августа.