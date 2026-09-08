Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами 8 вересня.
Що сказав Зеленський?
Президент розповів, що останнім часом не мав жодних контактів з Федоровим.
Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як кажуть, не дзвонить, не пише,
– зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інноваційХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також він заявив про готовність стати радником очільників оборонних відомств Франції та США. Ексміністр зазначив, що хоче розвивати міжнародне партнерство у сфері оборонних технологій та ділитися українським досвідом.
Окрім того, Федоров нещодавно оголосив, що створює власну оборонну компанію. Першим ключовим інвестором компанії стане Алекс Карп – CEO американської технологічної компанії Palantir. Про підтримку проєкту Карп заявив під час зустрічі з Федоровим в офісі Palantir у Вашингтоні 31 серпня.