Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами 8 вересня.

Що сказав Зеленський?

Президент розповів, що останнім часом не мав жодних контактів з Федоровим.

Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як кажуть, не дзвонить, не пише,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій

Також він заявив про готовність стати радником очільників оборонних відомств Франції та США. Ексміністр зазначив, що хоче розвивати міжнародне партнерство у сфері оборонних технологій та ділитися українським досвідом.

Окрім того, Федоров нещодавно оголосив, що створює власну оборонну компанію. Першим ключовим інвестором компанії стане Алекс Карп – CEO американської технологічної компанії Palantir. Про підтримку проєкту Карп заявив під час зустрічі з Федоровим в офісі Palantir у Вашингтоні 31 серпня.