Общая мобилизация: законно ли вручать повестки возле церкви и на кладбищах

В Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Во время нее военнообязанные мужчины призывного возраста могут получить повестки. Законно ли их раздавать у храмов и на кладбищах?

На этот вопрос ответил кандидат юридических наук "Геннадий Дубов. По его словам, действующее законодательство Украины предусматривает, где могут вручить повестки в военкомат.

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Законно ли вручать повестки у храмов

Эксперт отметил, что законодательство позволяет вручать повестки в военкомат где угодно. А это значит, что и возле церквей, и даже на кладбищах военнообязанные могут получить приглашение в ТЦК и СП.

С юридической точки зрения вручение повесток в военкомат не содержит никаких ограничений в плане места. Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения по законодательству не имеет никаких ограничений,

– подчеркнул Дубов.

Возмущение украинцев оправдано

Соответствующее мнение озвучил эксперт. Он отметил, что во время вручения повестки происходит вмешательство в священный для человека момент.

"Если же говорить о политическом и общественном аспекте относительно вручения повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности и в этот священный для них момент вмешивается государство", – говорит он.

В то же время подчеркивает, что соответствующие действия, если опираться на действующее законодательство, – не нарушение.

Что ждет за отказ брать повестку на работе

С учетом объяснения юриста повестку могут вручить также на рабочем месте. Напомним, какая ожидает ответственность, если военнообязанный откажется ее взять.

Адвокат Марина Бекало заметила, что руководители на работе должны извещать своих подчиненных, если им пришла повестка. Подходящий документ представители ТЦК и СП могут принести и передать через директора.

Если же сотрудник ставить подпись и брать повестку отказывается, работодателю нужно зафиксировать этот момент.

Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составленный акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной,

– объяснила она.

Важно понимать, что за неявку в военкомат отвечает только военнообязанный сотрудник. Если же руководитель проинформировал подчиненного о повестке, ему ничего не угрожает.