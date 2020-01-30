15:29
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      "Общаться с русскими нас никто не обязывает": эксперт о возвращении Украины в ПАСЕ

      41 Читати новину українською
      Анна Шелест / Facebook

      Ситуацию нельзя оценивать с точки зрения "хорошо" это или "плохо", говорит Анна Шелест, международный эксперт, член правления совета внешней политики “Украинская призма”.

      Украина выбирала между двумя сложными ситуациями – уступить бойкотом, который наша делегация устроила из-за возвращение российской делегации в прошлом году, или же продолжать давить без представительства.

      ​Читать также: Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг

      Мы теряли много возможностей, не могли отстаивать украинские интересы и фактически отдавали эту площадку для большой российской делегации, которая использовала ее по полной. И в закрытом и в открытом режиме,
      – сказала в комментарии 24 канала Анна Шелест.

      Эксперт отметила, что это было непростое решение и теперь все будет зависеть от того насколько эффективно украинская делегация сможет отстаивать украинские интересы.

      Общаться именно с россиянами нас никто не обязывает. Возвращение в ПАСЕ, в первую очередь, дает нам возможность общаться с парламентариями других стран, многие из которых являются партнерами и друзьями Украины. С помощью литовцев и латышей мы продвигаем такую повестку дня, которая важна и для нас,
      – отметила Шелест.

      Также она добавила, что есть и другие международные вопросы, кроме российского, важные для Украины. Главное чтобы наши представители делали все, чтобы не допустить российских пропагандистов к трибуне ПАСЕ и избрании их на важные должности. Но это пока не получается.

      Вицеспикером парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Петра Толстого. Он возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ и является заместителем председателя Госдумы России. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за возвращение делегации России полномочий в полном объеме.

      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      112255
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько 11
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 20
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      118
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      93
      сегодня , 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
      36
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук