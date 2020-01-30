"Общаться с русскими нас никто не обязывает": эксперт о возвращении Украины в ПАСЕ

Ситуацию нельзя оценивать с точки зрения "хорошо" это или "плохо", говорит Анна Шелест, международный эксперт, член правления совета внешней политики “Украинская призма”.

Украина выбирала между двумя сложными ситуациями – уступить бойкотом, который наша делегация устроила из-за возвращение российской делегации в прошлом году, или же продолжать давить без представительства.

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Мы теряли много возможностей, не могли отстаивать украинские интересы и фактически отдавали эту площадку для большой российской делегации, которая использовала ее по полной. И в закрытом и в открытом режиме,

– сказала в комментарии 24 канала Анна Шелест.

Эксперт отметила, что это было непростое решение и теперь все будет зависеть от того насколько эффективно украинская делегация сможет отстаивать украинские интересы.

Общаться именно с россиянами нас никто не обязывает. Возвращение в ПАСЕ, в первую очередь, дает нам возможность общаться с парламентариями других стран, многие из которых являются партнерами и друзьями Украины. С помощью литовцев и латышей мы продвигаем такую повестку дня, которая важна и для нас,

– отметила Шелест.

Также она добавила, что есть и другие международные вопросы, кроме российского, важные для Украины. Главное чтобы наши представители делали все, чтобы не допустить российских пропагандистов к трибуне ПАСЕ и избрании их на важные должности. Но это пока не получается.

Вицеспикером парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Петра Толстого. Он возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ и является заместителем председателя Госдумы России. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за возвращение делегации России полномочий в полном объеме.