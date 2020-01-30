"Спілкуватися з росіянами нас ніхто не зобов’язує": експертка про повернення України у ПАРЄ

Ситуацію не можна оцінювати з точки зору "добре" це чи "погано", говорить Ганна Шелест, міжнародна експертка, членкиня правління ради зовнішньої політики “Українська призма”.

Україна обирала між двома складними ситуаціями – поступитися бойкотом, який наша делегація влаштувала, через повернення російських колег минулого року, або ж продовжувати тиснути без представництва.

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Ми втрачали багато можливостей, не могли відстоювати українські інтереси й фактично віддавали цей майданчик для великої російської делегації, яка використовувала його по повній. І у закритому й у відкритому режимі,

– сказала у коментарі 24 каналу Ганна Шелест.

Експертка зауважила, що це було непросте рішення й тепер все буде залежати від того наскільки ефективно українська делегація зможе відстоювати українські інтереси.

Спілкуватися саме з росіянами нас ніхто не зобов’язує. Повернення в ПАРЄ, в першу чергу, дає нам можливість спілкуватися з парламентарями інших країн, багато з яких є партнерами й друзями України. За допомогою литовців й латишів ми просуваємо такий порядок денний, який важливий і для нас,

– наголосила Шелест.

Також вона додала, що є й інші міжнародні питання, окрім російського, важливі для України. Головне аби наші представники робили все аби не допустити російських пропагандистів до трибуни ПАРЄ та обрання їх на важливі посади. Але це наразі не виходить.

Віцеспікером парламентської Асамблеї Ради Європи обрали Петра Толстого. Він очолює російську делегацію в ПАРЄ та є заступником голови Держдуми Росії. Крім того, парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення делегації Росії повноважень у повному обсязі.