Общество начало шататься, – Данилов поделился данными закрытой социологии по россии

В россии поддержка вооруженной агрессии против нашей страны перестала быть единогласной. Общество начинает сомневаться в правильности избранного пути.

Оккупанты, которых никто не звал в Украину, все чаще возвращаются домой в "черных пакетах". Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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путин теряет поддержку

Данилов рассказал о результатах закрытой социологии, которую недавно провели в россии. Согласно полученным данным, граждане страны начинают сомневаться в правильности действий кремлевского вождя и рациональности "спецоперации" в Украине.

русское общество уже начинает шататься. Единогласной поддержки их диктатора путина уже нет,

– сказал он.

Более того, отметил секретарь СНБО, россияне уже думают об ответственности за преступления, совершенные против украинского народа. Все причастные к кровопролитной войне понесут достойное наказание. Это – неизбежно.

Женщины поняли, что мужчины с войны не возвращаются

Стало известно, что женщины очень пугаются за своих мужчин, детей и внуков. "Их все больше и больше туда (в россию - 24 канал) отправляется в черных полиэтиленовых пакетах", – подчеркнул Данилов. Так что женщины должны принимать именно такой "груз" от нашей страны.

Еще раз подчеркиваю: это не наша вина. Мы их сюда не звали, никто их здесь не ждал. И чем быстрее они все до одного отсюда заберутся, тем лучше для них,

– резюмировал секретарь СНБО.

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