Общую мобилизацию Путин не объявит никогда, – военный эксперт

Министр обороны Великобритании предположил, что Путин во время парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине. Однако этого может и не произойти никогда.

Так считает военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в эфире 24 канала

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Я думаю, что общую мобилизацию они не объявят никогда,

– подчеркнул эксперт.

Он объяснил, почему так считает. Этому есть несколько причин. В частности, потому что это может вызвать социальный взрыв в России. Тем более часть российского общества ожидает, что 9 мая Путин сообщит какие-то хорошие новости.

Есть альтернатива

"Я думаю, что могут объявить частичную мобилизацию, но об этом не будут говорить со всех страниц газет", – добавил Жданов.

И подчеркнул, что ее могут объявить только в приграничных областях с Украиной.

Объявление мобилизации в России: главное, что нужно знать

Центр противодействия дезинформации сообщил, что у России сложности с призывом в армию. Поэтому россияне могут организовать теракт на своей территории, чтобы потом иметь повод для объявления мобилизации.

В Офисе Президента считают, что российские силовики уже готовятся "обилечивать" призывников, в то же время руководство полиции уже высчитывает свой процент. Михаил Подоляк написал, что мобилизация является шансом для страны-агрессора "выдоить" последнее у своих граждан.

Тем временем политологи все чаще говорят, что объявление общей мобилизации будет означать окончательные "похороны" для путинского режима. Мол, русский патриотизм очень быстро исчезнет.

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