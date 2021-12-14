Обстановка вокруг Украины остается напряженной, – Залужный

Обстановка возле Украины до сих пор напряженная. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что это следствие слабой реакции международного сообщества на нынешнюю апрельскую эскалацию.

Залужный убежден, если бы тогда приняли более действенные меры, не было бы шантажа по применению военной силы, а также энергетического и "миграционного" кризиса.

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По словам генерала, военная активность Кремля представляет угрозу не только для нашего государства, но и для других европейских стран. Все потому, что целью российской гибридной агрессии является подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным.

Украина готова к любому развитию ситуации

Залужный отметил, что государство-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Кремль хочет сделать так, чтобы невозможно было реанимировать дипломатические площадки.

Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО,

– сказал главнокомандующий.

Он отметил, что это делается для того, чтобы с России сняли санкции, поскольку тогда ее уже не будут считать стороной конфликта. Однако Залужный резюмировал, что Москва должна ответить за все происходящее.

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