Информацию уточняем, - представитель Воздушных Сил о российских ракетах, которые залетели в Молдову

Во время массированного российского обстрела 29 марта появилась информация, что часть вражеских ракет пересекла государственную границу Молдовы. Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш прокомментировал эти сообщения.

Сейчас у Воздушных Сил нет информации о том, что российские ракеты залетели на территорию Молдовы. Об этом сказал представитель Воздушных Сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По нашим данным, такой информации нет, но информация сейчас уточняется. Так, действительно, в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево, летели ракеты, но относительно пересечения границы информации пока у нас нет,

– пояснил Евлаш.

Российские дроны уже летали по территории Молдовы

Месяц назад, 26 февраля, во время атаки ударными БпЛА один из российских дронов пролетел по территории Молдовы несколько десятков километров. В Силах обороны Юга тогда отметили, что захватчики провокационно направили БпЛА по траектории с пересечением украинско-молдавского участка границы.

Во время атаки дрон пролетел над территорией соседнего государства и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен Силами противовоздушной обороны Украины.

В то же время в Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о том, что БПЛА залетел с территории Молдовы.

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