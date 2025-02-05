Российские войска ударили по Антоновке: есть погибший, среди пострадавших – полицейские

Российские войска в очередной раз атаковали Антоновку. Враг атаковал населенный пункт с помощью БпЛА.

Известно, что среди пострадавших есть работники полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Враг атаковал Антоновку

Утром 5 февраля оккупационные войска в очередной раз атаковали с помощью БпЛА Антоновку, что в пригороде Херсона.

В результате сброса взрывчатки ранения получили четверо гражданских – трое мужчин 47, 48 и 54 лет и 48-летняя женщина,

– говорится в сообщении.

Указывается, что во время эвакуации пострадавших полицейскими агрессор нанес повторный удар, атаковав автомобиль правоохранителей. В результате этого 3 сотрудников полиции получили ранения.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления.

Добавим, что в 11:27 Роман Мрочко, начальник Херсонской городской военной администрации, сообщил, что в результате обстрела Антоновки есть жертва. Так, травмы, несовместимые с жизнью, в результате вражеского обстрела, получил 53-летний мужчина.