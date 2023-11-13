Оккупанты усилили использование баллистики: в ОК "Юг" назвали цель

Российские войска начали активнее бить по Украине баллистическими ракетами. Это может свидетельствовать о растерянности и отчаянии врага. Также захватчики, вероятно, приступили к охоте на критическую инфраструктуру.

Прежде всего, эту активизацию россиян фиксируют в Южных областях нашей страны. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Использование баллистики, в том числе и в нашей зоне ответственности, действительно активизировалось. Скорее всего, это связано с поддержанием уровня напряжения на тот период, пока нет возможности наносить удары и давить более мощно,

– отметила Наталья Гуменюк.

Погода останавливает противника

Пресс-секретарь отметила, что погода сейчас на нашей стороне, ведь штормовая погода на Юге существенно влияет на работу аэроразведки, соответственно и артиллерии.

"Мы фиксируем уменьшение артиллерийских обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе и из-за изменения погодных условий. Уменьшение активности тактической авиации, но они пытаются за один вылет принести как можно больше КАБов, чтобы нанести разрушительные удары", – сказала она.

Что этому предшествовало