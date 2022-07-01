Россия подтвердила статус страны-террориста, – Баканов о ракетных обстрелах Одесчины

Российские военные в ночь на 1 июля обстреляли Одесскую область. В СБУ подчеркнули, что в Кремле подтвердили статус страны-террориста. Также уже начато расследование.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов. Он подчеркнул, что на месте военных преступлений работают следователи.

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Оккупанты подло убивают мирное население

Иван Баканов подчеркнул, что российские военные на протяжении более четырех месяцев не могут похвастаться достижениями на поле боя. Поэтому они делают то, что могут лучше всего – подло убивают мирное население Украины. Атаку по Одесчине он назвал ответом на произошедшее 30 июня освобождение острова Змеиный.

Тем самым Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха – такая же цель, как и военная база. Цель России – буквальное уничтожение Украины и наших граждан,

– подчеркнул Баканов.

Он подчеркнул, что в нашем государстве сделают все возможное для наказания виновных. Глава СБУ добавил, что правоохранители не только установят личности тех, кто выпускал ракеты по Украине, но и тех, кто отдавал приказы это делать.

Правоохранители начали расследование

В Офисе генпрокурора сообщили о том, что уже работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели, а также медики. Продолжается поисково-спасательная операция. Точное количество пострадавших будет установлено после его завершения.

Прокуроры Одесской области уже начали уголовное производство. Это касается нарушения законов, а также обычаев войны. И объединено с умышленным убийством.

Оккупанты нанесли авиаудар по Одесчине ночью

Около 01:00 российские военные выпустили три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22. Их враг поднял в небо с временно оккупированного Крыма. А своей целью оккупанты выбрали поселок Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе.

Известно, что враг попал в девятиэтажку, а также две базы отдыха. В первом случае он разрушил целый подъезд, а во втором – 3-этажный и 4-этажный дома.

Пока известно по меньшей мере о 19 погибших. Среди них, к сожалению, два ребенка. Кроме того, в медицинские учреждения госпитализировали 38 человек. Под наблюдением медиков сейчас, в частности, беременная женщина и шесть детей. Еще восемь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, а из-под завалов спасателям удалось спасти еще восьмерых.

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