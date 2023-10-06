Всем от 18 до 85 лет: в каком состоянии раненные в результате удара по Харькову
Источник:Олег Синегубов
В результате утренней атаки по Харькову ранения получили 30 человек. У большинства из них – взрывные травмы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии раненых в результате утреннего удара оккупантов по Харькову.
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Многих людей госпитализировали в больницу
В общей сложности ранения из-за утреннего обстрела Харькова получили 30 человек, из них 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Также среди пострадавших – 11-месячный малыш.
Большинство раненых, в том числе младенец, находятся в среднем состоянии. Преимущественно у людей взрывные травмы, осколочные ранения рук, ног и лица, а также гематомы. У двух пострадавших острая реакция на стресс.
Также есть несколько "легких" пациентов, которым оказали помощь на месте.
Оккупанты забрали жизнь бабушки и ее внука
В ОВА также сообщили, что в результате ракетного удара по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик, являющийся братом раненого 11-месячного малыша, и женщина 67-летняя женщина – его бабушка.
Главное об атаке на Харьков 6 октября
- Около 7 утра Россия нанесла террористический удар по гражданской инфраструктуре Харькова.
- Полиция Харьковской области зафиксировала, что было 2 прилета. Согласно предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, оккупанты нанесли удар ракетами типа "Искандер".
- Правоохранители собирают все доказательства террористической атаки. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны – статья 438 УК Украины.