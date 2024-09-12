Россия усилила обстрел Черниговщины: есть попадания в объекты инфраструктуры

Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Черниговскую область. За сутки зафиксировано 90 взрывов. Есть попадания по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель ОВА. Вячеслав Чаус отметил, что за сутки агрессор 29 раз обстрелял Черниговскую область.

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На Черниговщине есть попадания по объектам инфраструктуры

Чиновник отметил, что обстрелы Черниговщины усилились. За сутки зафиксировано 90 взрывов. Под вражеским огнем приграничье, а также Нежинский район.

Есть попадания по объектам инфраструктуры. Последствия уже устраняют,

– заявил Чаус.

Председатель ОВА поблагодарил силы ПВО, энергетикам и спасателям.

Обстрелов больше, как и арсенал оружия, которым россияне убивают,

– подчеркнул чиновник.

Также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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