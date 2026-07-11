Загорелись автомобили и дом, есть пострадавший: россияне ночью обстреляли Черниговскую область
Ночью 11 июля российская армия обстреляла беспилотниками Черниговскую область. В регионе в различных районах возникли пожары, а также есть пострадавший.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Каковы последствия вражеской атаки по Черниговской области 11 июля?
Служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что в Новгород-Северском районе в результате попадания загорелись автомобили.
В то же время в Корюковском районе загорелся жилой дом. Также известно о пострадавшем в одном из населенных пунктов Черниговской области.
Спасатели ликвидировали пожары,
– сообщили в ГСЧС.
Последствия вражеской атаки по Черниговской области 11 июля / Фото ГСЧС Черниговской области
Напомним, эпицентром ночной атаки врага 11 июля стал Киев. Туда россияне запустили баллистические ракеты, известно о как минимум 11 пострадавших, а также о пожарах и разрушениях в различных районах.
Кроме того, под ударом оказалась и Киевская область. Спасатели ликвидировали пожар площадью 4 000 квадратных метров, возникший на одном из объектов инфраструктуры.