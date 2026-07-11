Про це повідомляє ДСНС України.

Які наслідки ворожої атаки по Чернігівській області 11 липня?

Надзвичайники розповіли, що у Новгород-Сіверському районі через влучання загорілися автомобілі.

Водночас у Корюківському районі зайнявся житловий будинок. Також відомо про постраждалого в одному із населених пунктів Чернігівщини.

Рятувальники ліквідували пожежі,

– написали у ДСНС.

Наслідки ворожої атаки по Чернігівській області 11 липня / Фото ДСНС Чернігівщини

Нагадаємо, епіцентром нічної атаки ворога 11 липня став Київ. Туди росіяни запустили балістичні ракети, відомо про щонайменше 11 постраждалих, а також пожежі та руйнування у різних районах.

Окрім того, під ударом опинилася й Київська область. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 000 квадратних метрів, яка виникла на одному з об'єктів інфраструктури.