Дом культуры в Чугуеве разрушен полностью – люди там могли прятаться в укрытии

россия ночью 25 июля час обстреливала Чугуев. Ракетные удары полностью разрушили местный Дом культуры, где могли скрываться люди.

Глава города Галина Минаева рассказала, что прилетело в самый центр города. Там не было военных, но Дом культуры оккупанты решили почему-то разрушить.

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Здание полностью разрушено, оно не подлежит восстановлению, но самое страшное, что продолжаются поисковые работы. Будем надеяться, что люди живы. Хотелось бы в это верить,

– сказала она.

По словам Минаевой, спаслись женщина и трое мужчин. Еще о трех людях ничего неизвестно. Чугуевцы могли прятаться в укрытии, которое было в Доме культуры. Глава города предполагает, что в здание попали по меньшей мере две ракеты.

Последствия российских обстрелов в Чугуеве / Фото Суспільного

россияне разрушили не только Дом культуры

Разрушен также и бывший Дом офицеров в Клугино-Башкировке, раненых нет.

"Был сторож на месте, он жив. Разрушено здание. В школу целились дважды и бывший Дом офицеров возле школы. Выходит, там три ракетных удара, и еще одна ракета лежит в жилом микрорайоне", – сказала Минаева.

Кроме того, уничтожена и местная школа, где никого не было. Всего с момента российского вторжения в Чугуеве погибли 34 человека, около 200 получили ранения. Разрушены примерно 3 тысячи квартир и не менее 70 домов в частном секторе.

Ракетные обстрелы врага

россия продолжает терроризировать своими ракетами мирные города Украины и наших людей. Враг попадает обычно в гражданские объекты инфраструктуры или жилые дома. В частности, 23 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Николаева. Попали в жилой дом. Есть пострадавшие, в том числе 16-летний подросток.

В ночь того же 23 июля страдала Днепропетровщина от вражеских ракетных атак. Враг совершал обстрелы несколько раз. Били из РСЗО по Никопольскому району. Около 20 выстрелов были зафиксированы на приграничных территориях Красногригорьевской общины. Без жертв и без разрушений.

Именно поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, вне зависимости от того, в каком регионе Украины вы находитесь. Ведь россияне могут достать в любую точку. Доказательством этого является то, что вне пунктов базирования на Юге оккупанты удерживают 3 носителя высокоточного оружия.

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