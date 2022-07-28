Чугуев обстреливали из РСЗО, повреждена многоэтажка

российские убийцы интенсивно из реактивных систем залпового огня 28 июля ударили по Чугуеву Харьковской области. Они повредили гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал, что россияне повредили частные домовладения и хозяйственные постройки.

Ночью враг дважды ударил по Харькову: мэр рассказал первые подробности

"Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, пожар. Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, нет. На месте работают профильные службы", - написал Синегубов.

Обстрел Чугуевщины

По словам Синегубова, россияне атаковали Чугуевский район и вечером 27 июля. В частности, пострадал поселок Печенеги, обстрелянный зажигательными снарядами. В населенном пункте на открытых территориях разгорелся огонь.

Также в Печенегах был поврежден объект критической инфраструктуры. В настоящее время спасатели устанавливают информацию о взрывоопасных предметах.

Важно Обстрел Дома культуры в Чугуеве: количество погибших возросло

Пострадавший ребенок

За последние сутки враги били по Харьковскому, Богодуховскому и Изюмскому районам. Семь пожаров после обстрела возникло в селе Циркуны в Харьковском районе. Там повредили поврежденные жилые дома и хозяйственные постройки. После обстрела Богодуховского района огонь охватил поля с пшеницей.

Известно о 3 пострадавших в Харьковском районе. Это двое мужчин в возрасте 47 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Также ранение получил 12-летний мальчик.

Кстати Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: чувствительная история переселенки из Харькова, потерявшая бизнес

Боевые действия в Харьковской области

На линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия. Оккупанты из авиации устроили недалеко от Русских Тишек. Кроме этого, есть штурмовые действия у Изюма в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина. Однако оккупанты не имеют успеха и отступают с потерями.

Обратите внимание – ситуация на фронте 28 июля: смотрите видео