"Соседа сбило с ног": жители Чугуева рассказали о российском ударе
Источник:Суспільне
россияне ударили двумя ракетами по Чугуеве в Харьковской области. Они попали в частный сектор.
Известно, что захватчики разрушили по меньшей мере два жилых дома. Атака произошла 26 июля в 5 утра.
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Восстановить невозможно
Один из разрушенных домов принадлежит семье, которая эвакуировалась в Черновцы. В городе остался отец Александр Иванов.
Александр Иванов / Фото Суспільне Харків
Раз прилетело, сосед поднялся посмотреть и как раз второй раз прилетело. Его сбило с ног, он на пол упал. За домом было пристроено двухэтажное здание. Как видите, ее нет,
– сказал Александр.
Он отметил, что восстановить дом сына невозможно. Он рассказал, что в доме начали делать ремонт.
Последствия обстрела / Фото Суспільне Харків
"Моего сына фирму эвакуировали в Черновцы, он уехал и семью с собой забрал. Я сам строитель, сыну делал ремонт. Еще не до конца был сделан. Теперь уже ремонтировать нечего", – отметил мужчина.
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К счастью, раненых в результате утренней атаки, нет. Полиция Харьковской области отметила, что оккупанты применили ракетно-зенитный комплекс "С-300". Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Ракеты попали в частный сектор / Фото Суспільне Харків
Восстановить дом невозможно / Фото Суспільне Харків
К счастью, никто не пострадал / Фото Суспільне Харків
Критическая инфраструктура
Известно, что в Чугуеве россияне повредили критическую инфраструктуру. Боеприпас попал в газовую трубу. Возник пожар, но его успели потушить.
Обратите внимание – что известно об обстреле Харькова 26 июля: смотрите видео