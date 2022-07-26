"Соседа сбило с ног": жители Чугуева рассказали о российском ударе

26 июля 2022 , 14:51
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Источник:

Суспільне

россияне ударили двумя ракетами по Чугуеве в Харьковской области. Они попали в частный сектор.

Известно, что захватчики разрушили по меньшей мере два жилых дома. Атака произошла 26 июля в 5 утра.

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Восстановить невозможно

Один из разрушенных домов принадлежит семье, которая эвакуировалась в Черновцы. В городе остался отец Александр Иванов.


Александр Иванов / Фото Суспільне Харків

Раз прилетело, сосед поднялся посмотреть и как раз второй раз прилетело. Его сбило с ног, он на пол упал. За домом было пристроено двухэтажное здание. Как видите, ее нет,
– сказал Александр.

Он отметил, что восстановить дом сына невозможно. Он рассказал, что в доме начали делать ремонт.


Последствия обстрела / Фото Суспільне Харків

"Моего сына фирму эвакуировали в Черновцы, он уехал и семью с собой забрал. Я сам строитель, сыну делал ремонт. Еще не до конца был сделан. Теперь уже ремонтировать нечего", – отметил мужчина.

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К счастью, раненых в результате утренней атаки, нет. Полиция Харьковской области отметила, что оккупанты применили ракетно-зенитный комплекс "С-300". Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.


Ракеты попали в частный сектор / Фото Суспільне Харків


Восстановить дом невозможно / Фото Суспільне Харків


К счастью, никто не пострадал / Фото Суспільне Харків

Критическая инфраструктура

Известно, что в Чугуеве россияне повредили критическую инфраструктуру. Боеприпас попал в газовую трубу. Возник пожар, но его успели потушить.

Обратите внимание – что известно об обстреле Харькова 26 июля: смотрите видео

 

Автор: Марія Масюк