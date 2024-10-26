Памяти тех, кого убила Россия: 27 октября в Днепре объявили Днем траура

Россия вечером 25 октября цинично обстреляла баллистикой Днепр. К сожалению, в результате атаки есть несколько жертв.

Чтобы почтить память о них, в Днепре воскресенье, 27 октября, объявили Днем траура. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

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Россия убила в Днепре 5 человек

"Из-за ночного удара россиян в Днепре погибли пять человек. Завтра, 27 октября, в городе объявлен траур", – написал Борис Филатов.

Из-за этого в Днепре будут приспущены флаги. Все предприятия и организации призвали присоединиться к почтению памяти погибших.

Распоряжение о Днепре 27 октября / Фото Бориса Филатова о Днепре 27 октября / Фото Бориса Филатова

Напомним, что, кроме 5 погибших, во время обстрела Днепра пострадал 21 человек, 7 из которых находятся в больнице.

В результате атаки в городе зафиксировано повреждение более 20 многоквартирных домов. Среди них – один разрушен, а еще один – аварийный. Местные поделились, что удар был такой силы, что аж "окна вынесло в квартиру". Говорят, что разрушениям подверглись объекты в радиусе 500 - 600 метров от эпицентра прилета.

Также от удара пострадала больница Мечникова.

"Не осталось ни одного окна, ни одной тумбочки, ни одного аппарата, который бы не пострадал", – рассказал о последствиях обстрела главный врач медучреждения.