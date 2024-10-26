Щоб вшанувати пам'ять про них, у Дніпрі неділю, 27 жовтня, оголосили Днем жалоби. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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Росія вбила у Дніпрі 5 людей

"Через нічний удар росіян у Дніпрі загинуло п'ятеро людей. Завтра, 27 жовтня, у місті оголошено траур", – написав Борис Філатов.

Через це у Дніпрі будуть приспущені прапори. Усі підприємства та організації закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих.

Розпорядження про День жалоби у Дніпрі 27 жовтня / Фото Бориса Філатова

Нагадаємо, що, окрім 5 загиблих, під час обстрілу Дніпра постраждала 21 людина, 7 з яких перебувають у лікарні.

Унаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження понад 20 багатоквартирних будинків. Серед них – один зруйнований, а ще один – аварійний. Місцеві поділилися, що удар був такої сили, що аж "вікна винесло у квартиру". Кажуть, що руйнувань зазнали об'єкти у радіусі 500 − 600 метрів від епіцентру прильоту.

Також від удару постраждала лікарня Мечникова.

"Не залишилося жодного вікна, жодної тумбочки, жодного апарату, який би не постраждав", – розповів про наслідки обстрілу головний лікар медзакладу.