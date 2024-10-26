"Не осталось ничего, что бы не пострадало": момент удара по больнице Мечникова и кадры последствий

Россия поздно вечером 25 октября атаковала Днепр баллистикой. От атаки пострадала, в частности, больница Мечникова.

Главный врач рассказал, что в помещении медучреждения много повреждений. Об этом пишет "Радио Свобода".

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Повреждения получили объекты в радиусе 600 метров

"Не осталось ни одного окна, ни одной тумбочки, ни одного аппарата, который бы не пострадал", – рассказал о последствиях обстрела главный врач.

Он уточнил, что из-за обвалившегося потолка в операционных задерживаются срочные операции для тяжелобольных пациентов.

Помощь медучреждению уже предлагают различные благотворительные фонды со всей Украины и мира.

Врач отметил, что весь персонал больницы остается на рабочих местах и прилагает все усилия, чтобы быстрее восстановить полноценную работу медучреждения.

Кроме больницы, во время этой атаки было повреждено много жилых домов, магазинов и автомобилей.

Окна вынесло в квартиру, вынесло насквозь в результате взрыва. Взрыв был очень серьезный,

– рассказал один из местных жителей.

Он добавил, что повреждения получили объекты в радиусе 500 - 600 метров от эпицентра прилета.

Напомним, что, по данным ГСЧС, из-за обстрела Днепра погибли 5 человек, еще 21 человек получил ранения. Также были спасены 2 человека, в частности, одного ребенка.

На местах попаданий до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.