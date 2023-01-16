Никакая не ПВО: появилось еще одно видео прямого ракетного удара России по дому в Днепре
Россия 14 января нанесла прямой ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В сети появилось еще одно видео, подтверждающее прямой удар российских террористов по дому.
Видео было снято в автомобиле, вероятно, в нескольких километрах от дома в Днепре, куда попала российская ракета. На видео виден момент, как ракета резко начинает снижаться и падает в дом.
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Россия нанесла прямой удар по дому в Днепре
После этого происходит большая вспышка оранжевого цвета, после которой появляется гигантский "гриб" из огня. Дом сразу охватило пламя.
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Видео полностью опровергает версию советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Последний выразил мнение, что якобы российская ракета была сбита украинской ПВО, после чего упала на дом.
В Воздушных силах опровергли заявление Арестовича. Там заявили, что в дом попала ракета, которую россияне выпустили из района Курской области около 15:30.
Заявление Арестовича повлекло за собой волну критики, ведь им пытались воспользоваться российские пропагандисты. Враг получил возможность обвинить именно украинскую сторону в том, что гибнет мирное население.
В Воздушных силах подчеркнула, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22, которой оккупанты попали в дом в Днепре. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили более 210 ракет такого типа, но ни одну не удалось сбить.
В Днепре увеличилось количество жертв российской атаки
- По состоянию на 16 часов 16 января, по данным ГСЧС, в результате удара по дому в Днепре погибли не менее 40 человек. Среди погибших трое детей.
- Известно, что спасены 39 человек (из них 6 детей). Также травмированы 76 человек (из них 14 детей). Кроме того, получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах (из которых пребывание 17 человек установлено, судьба 29 человек выясняется).
- Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных элементов конструкций продолжаются. В результате ракетного удара оккупантов по Днепру был разрушен целый подъезд – от 9 до 2 этажа.
- OSINT-сообществу Molfar удалось установить, что к кровавому теракту в Днепре причастны военнослужащие 52-го гвардейского полка России.