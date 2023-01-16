Никакая не ПВО: появилось еще одно видео прямого ракетного удара России по дому в Днепре

Россия 14 января нанесла прямой ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В сети появилось еще одно видео, подтверждающее прямой удар российских террористов по дому.

Видео было снято в автомобиле, вероятно, в нескольких километрах от дома в Днепре, куда попала российская ракета. На видео виден момент, как ракета резко начинает снижаться и падает в дом.

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Россия нанесла прямой удар по дому в Днепре

После этого происходит большая вспышка оранжевого цвета, после которой появляется гигантский "гриб" из огня. Дом сразу охватило пламя.

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Видео полностью опровергает версию советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Последний выразил мнение, что якобы российская ракета была сбита украинской ПВО, после чего упала на дом.

В Воздушных силах опровергли заявление Арестовича. Там заявили, что в дом попала ракета, которую россияне выпустили из района Курской области около 15:30.

Заявление Арестовича повлекло за собой волну критики, ведь им пытались воспользоваться российские пропагандисты. Враг получил возможность обвинить именно украинскую сторону в том, что гибнет мирное население.

В Воздушных силах подчеркнула, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22, которой оккупанты попали в дом в Днепре. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили более 210 ракет такого типа, но ни одну не удалось сбить.

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