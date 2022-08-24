Ответ будет за все, – в ОП отреагировали на убийство россией 11-летнего ребенка под Днепром
Источник:Андрей Ермак
От ракеты, которую захватчики запустили 24 августа по Днепропетровщине, погиб 11-летний ребенок. российские оккупанты будут отвечать за каждое преступление, которое они совершили в Украине.
Так, на ракетный удар по Днепропетровщине и гибель 11-летнего ребенка отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отмечает – оккупантам не сойдет с рук ни это, ни какое-либо другое военное преступление, которое они совершили в Украине.
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Будущее россии – изоляция
По словам Ермака, и нынешние, и будущие поколения россиян будут отвечать за все военные преступления, совершенные их государством. Украина сделает все возможное, чтобы захватчики получили соответствующий ответ.
российские террористы убили 11-летнего ребенка, обстреляв Днепропетровщину. Ответ будет за все, за каждое преступление, для многих поколений россиян. Сделаем все для этого, – написал Ермак.
Он убежден, что будущее россии – это полная изоляция и ответственность для террористов за их преступления.
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Оккупанты попали в частный дом на Днепропетровщине
- По данным заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, около 15:00 российские оккупанты попали в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. Под завалами оказались двое детей, но, к счастью, их удалось эвакуировать. Они живы.
- Впоследствии он сообщил, что в результате вражеского удара по Синельниковскому району погиб 11-летний ребенок.
- Во время выступления на заседании Совбеза ООН Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили по железной дороге в Днепре. Там есть погибшие и раненые.
- В течение ночи 24 августа российские оккупанты значительное количество раз обстреливали Днепропетровщину. Известно было о трех прилетах в Днепровском, Никопольском и Криворожском районах.