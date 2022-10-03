Россияне утром били по Днепропетровщине, пострадало несколько общин: все, что известно

Утро 3 октября в Днепропетровской области началось с циничных ракетных атак оккупантов. Российские захватчики ударили по территориям Днепровского района области и повлекли за собой разрушения.

Пока масштаб и последствия ракетных обстрелов еще устанавливаются. К счастью, погибших и раненых в результате атаки нет. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога.

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Обстреляли 3 общины Никопольского района

Ночью оккупанты также обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии большого калибра территории Никопольской, Марганецкой и Мировской общин,

– сообщил корреспондент.

В Никопольской общине из-за российских обстрелов повреждены более 10 домов. Несмотря на разрушение жилищного фонда, обошлось без раненых или погибших.

Прилёты зафиксировали и в Марганецкой общине области. Известно, что повреждены дома местного населения. Кроме того, в одном из дачных построек начался пожар. Спасатели оперативно устранили источник возгорания.

"Также было неспокойно в Мировской общине Днепропетровской области. В результате обстрелов там разрушение и повреждение линий электропередачи. По состоянию на утро сообщалось, что без электроснабжения временно находятся около тысячи местных семей", – отметил корреспондент.

Корреспондент рассказал о ракетных обстрелах Днепропетровщины: смотрите видео

В Криворожском районе под удар врага попала Зеленодольская община. Россияне били по территории села Марьинское. В результате атаки повреждены частные дома местных, а также солнечные панели. К счастью, обошлось без раненых или погибших.

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Как контрнаступление ВСУ влияет на интенсивность вражеских обстрелов

Украинские защитники результативно продвигаются вглубь Херсона. В результате уменьшилась интенсивность вражеского огня по территориям Криворожского района и общин, граничащих с Херсонской областью, в частности Зеленодольской, Апостоловской и Широковской.

Россияне постоянно обстреливали из глубины временно оккупированной Херсонщины эти близлежащие районы, а с началом продвижения ВСУ вглубь Херсонщины и дальше на Юг – интенсивность действительно уменьшилась,

– объяснил корреспондент.

К сожалению, в городе Никополь и соседних общинах ситуация отличается. Так, расстояние между Никопольским районом и оккупированными россиянами территориями около 6 – 7 километров, поэтому для "Градов" город является "легкой мишенью". Захватчики используют все имеющееся вооружение, чтобы разрушать территории Никопольского района.

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