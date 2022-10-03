Россияне утром били по Днепропетровщине, пострадало несколько общин: все, что известно
Утро 3 октября в Днепропетровской области началось с циничных ракетных атак оккупантов. Российские захватчики ударили по территориям Днепровского района области и повлекли за собой разрушения.
Пока масштаб и последствия ракетных обстрелов еще устанавливаются. К счастью, погибших и раненых в результате атаки нет. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога.
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Обстреляли 3 общины Никопольского района
Ночью оккупанты также обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии большого калибра территории Никопольской, Марганецкой и Мировской общин,
– сообщил корреспондент.
В Никопольской общине из-за российских обстрелов повреждены более 10 домов. Несмотря на разрушение жилищного фонда, обошлось без раненых или погибших.
Прилёты зафиксировали и в Марганецкой общине области. Известно, что повреждены дома местного населения. Кроме того, в одном из дачных построек начался пожар. Спасатели оперативно устранили источник возгорания.
"Также было неспокойно в Мировской общине Днепропетровской области. В результате обстрелов там разрушение и повреждение линий электропередачи. По состоянию на утро сообщалось, что без электроснабжения временно находятся около тысячи местных семей", – отметил корреспондент.
Корреспондент рассказал о ракетных обстрелах Днепропетровщины: смотрите видео
В Криворожском районе под удар врага попала Зеленодольская община. Россияне били по территории села Марьинское. В результате атаки повреждены частные дома местных, а также солнечные панели. К счастью, обошлось без раненых или погибших.
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Как контрнаступление ВСУ влияет на интенсивность вражеских обстрелов
Украинские защитники результативно продвигаются вглубь Херсона. В результате уменьшилась интенсивность вражеского огня по территориям Криворожского района и общин, граничащих с Херсонской областью, в частности Зеленодольской, Апостоловской и Широковской.
Россияне постоянно обстреливали из глубины временно оккупированной Херсонщины эти близлежащие районы, а с началом продвижения ВСУ вглубь Херсонщины и дальше на Юг – интенсивность действительно уменьшилась,
– объяснил корреспондент.
К сожалению, в городе Никополь и соседних общинах ситуация отличается. Так, расстояние между Никопольским районом и оккупированными россиянами территориями около 6 – 7 километров, поэтому для "Градов" город является "легкой мишенью". Захватчики используют все имеющееся вооружение, чтобы разрушать территории Никопольского района.
Ракетные обстрелы Днепропетровщины: последние новости
- В ночь на 29 сентября россияне атаковали жилые кварталы в Днепре и области. В результате ракетных обстрелов 18 человек пострадали, еще 4 – погибли.
- Ночью 28 сентября оккупанты трижды обстреливали Никополь из "Градов", а также тяжелой артиллерии. В результате ночной атаки уничтожены 10 многоэтажек, а также жилых домов.
- Захватчики 2 октября около полуночи нанесли удар по зданию лицея в центре Кривого Рога. Для циничной атаки враг использовал иранский дрон-камикадзе. Как результат, разрушены два этажа учебного заведения.