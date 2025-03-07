Двое спасателей погибли во время циничного обстрела Доброполья
Россия 7 марта атаковала Доброполье в Донецкой области, а когда на место прибыли спецслужбы, направила намеренно на них еще одну ракету. К сожалению, среди погибших есть двое спасателей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Мирноградскую городскую военную администрацию.
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Россия убила спасателей Виталия Коляду и Владислава Гостева
Среди погибших в Доброполье – спасатель 10 ВГСО Виталий Коляда.
Его будут помнить как заботливого семьянина и настоящего профессионала.
Его жизнь оборвалась в результате вражеского обстрела Доброполья 7 марта, но его подвиг, самоотверженность и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Виталий был не только настоящим профессионалом своего дела, но и любящим мужем, заботливым отцом, преданным другом и достойным гражданином своей страны,
– написали в Мирноградской МВА.
Другим погибшим оказался Владислав Гостев. Он был сержантом службы гражданской защиты, пожарным-спасателем 52 ГПСЧ.
В день обстрела Доброполья он находился дома, но услышав взрывы, сразу бросился на помощь пострадавшим. К сожалению, повторный удар России оборвал его жизнь.
Владислав отдал себя делу защиты и спасения, сделав безопасность людей своей миссией. Он жил ради того, чтобы другие могли чувствовать себя в безопасности,
– написали в ГСЧС.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибших спасателей Виталия Коляды и Владислава Гостева. Вечная память!
Напомним, что в результате атаки на Доброполье погибли 11 человек. Еще 47 получили травмы, в частности, 7 детей.