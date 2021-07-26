Это вряд ли возможно, – Арестович о срочном заседании ТКГ из-за обострения на фронте

Боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадали 7 украинских защитников. Впрочем, чтобы обсудить это циничное нарушение, ТКГ не сможет собраться в срочном режиме.

Дело в том, что представители ОБСЕ находятся в плановых отпусках. Об этом в комментарии СМИ заявил Алексей Арестович.

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ТКГ не сможет собраться

Сейчас украинская сторона Трехсторонней контактной группы решает вопрос по организации внеочередных консультаций. Впрочем, провести одно из них уже 26 июля скорее всего уже не получится.

Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, потому что представители ОБСЕ еще в плановых отпусках,

– рассказал Алексей Арестович.

Спикер ТКГ также добавил: следующее заседание ТКГ запланировано аж на 26 августа.

Мощный обстрел 26 июля: главное

Боевики днем 26 июля прицельно обстреляли позиции ВСУ.

Боевики били из тяжелого артиллерийского вооружения, которое запрещают Минские договоренности.

В результате обстрелов пострадали 7 украинских военных.

Четверо героев получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.