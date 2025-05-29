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24 Канал Новости Украины Враг обстрелял Константиновку: вспыхнул пожар, погиб человек
29 мая, 15:52
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Враг обстрелял Константиновку: вспыхнул пожар, погиб человек

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Оккупанты 51 раз атаковали населенные пункты Донецкой области, вызвав многочисленные пожары и повреждения зданий.
  • В результате обстрела Константиновки погибла 56-летняя женщина, повреждено 7 многоэтажек, 2 магазина и админздание.
  • Пожары возникли также в Коровом Яру, Славянске, Новодонецком, Степановке и Краматорске, где спасатели ликвидировали возгорание.

Оккупанты за минувшие сутки атаковали населенные пункты Донецкой области 51 раз. В частности, в Константиновке россияне убили человека, также в результате удара поврежден ряд домов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия вражеского обстрела Донецкой области

Российские военные атаковали Константиновку в Донецкой области. Спасатели рассказали о последствиях.

В результате вражеской атаки в пятиэтажке возник пожар, а повторный обстрел города привел к возгоранию разрушенных элементов конструкций нежилого здания и еще одного жилого дома.

Последствия российского обстрела Донецкой области: смотрите фото ГСЧС

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 56-летней женщины,
– сообщили в ГСЧС.

Там объяснили, что из-за обстрелов в городе повреждены 7 многоэтажек, 2 магазина и админздание.

За сутки российские захватчики 51 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Среди последствий атаки:

  • У селе Коровий Яр вражеский удар вызвал пожар в ангаре на площади 240 квадратных метров, который оперативно ликвидировали чрезвычайники.
  • У Славянске спасатели ликвидировали возгорание двух складских помещений на площади 1200 квадратных метров возникшее в результате очередного российского обстрела.
  • У поселке Новодонецкое в результате обстрела загорелись две хозяйственные постройки и гараж – общая площадь пожара составила 34 квадратных метров, возгорание ликвидировано.
  • У поселке Степановка российский агрессор нанес удар, в результате чего загорелась кровля складского помещения и административного здания на площади 55 квадратных метров. Пожары ликвидированы.
  • У Краматорске в результате обстрела дронами возник пожар на местном предприятии. Чрезвычайники потушили возгорание двух складских помещений и гаража на площади 210 квадратных метров.