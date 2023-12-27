Обстреливали гражданских в Гостомеле: в Германии идентифицировали российских военных

Немецкая прокуратура расследовала военное преступление российских военных в Украине. Она идентифицировала российских оккупантов, которые обстреливали гражданских в Гостомеле весной 2022 года.

Об этом сообщил министр юстиции Германии Марко Бушман. Если подозреваемые будут задержаны, их ждет суд.

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Идентифицировали российских оккупантов, обстреливавших гражданских в Гостомеле

По словам Бушмана, при обстреле одним из пострадавших был гражданин Германии. Федеральная прокуратура Германии подозревает, что речь идет о военном преступлении.

Если мы сможем их (подозреваемых – 24 Канал) задержать, мы сделаем иск,

– заявил Бушман.

В случае, если власти Украины или других стран задержат этих российских военных, Берлину передадут доказательные материалы.

Федеральная прокуратура опросила свидетелей, которые были беженцами из Украины в Германии.

Расследование ведется с первых недель войны. Прокуроры города Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, решили сосредоточиться на делах об оккупации Бучи, обстрелах беженцев, ударах по инфраструктуре.

Согласно германским законам, судебное разбирательство можно провести только если подозреваемые будут присутствовать лично. Поэтому заочных приговоров в Германии по поводу войны России против Украины, вероятно, не будет.

Зверства оккупантов в Гостомеле: коротко