Обстреливали гражданских в Гостомеле: в Германии идентифицировали российских военных
Источник:Spiegel
Немецкая прокуратура расследовала военное преступление российских военных в Украине. Она идентифицировала российских оккупантов, которые обстреливали гражданских в Гостомеле весной 2022 года.
Об этом сообщил министр юстиции Германии Марко Бушман. Если подозреваемые будут задержаны, их ждет суд.
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Идентифицировали российских оккупантов, обстреливавших гражданских в Гостомеле
По словам Бушмана, при обстреле одним из пострадавших был гражданин Германии. Федеральная прокуратура Германии подозревает, что речь идет о военном преступлении.
Если мы сможем их (подозреваемых – 24 Канал) задержать, мы сделаем иск,
– заявил Бушман.
В случае, если власти Украины или других стран задержат этих российских военных, Берлину передадут доказательные материалы.
Федеральная прокуратура опросила свидетелей, которые были беженцами из Украины в Германии.
Расследование ведется с первых недель войны. Прокуроры города Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, решили сосредоточиться на делах об оккупации Бучи, обстрелах беженцев, ударах по инфраструктуре.
Согласно германским законам, судебное разбирательство можно провести только если подозреваемые будут присутствовать лично. Поэтому заочных приговоров в Германии по поводу войны России против Украины, вероятно, не будет.
Зверства оккупантов в Гостомеле: коротко
- 25 февраля 2022 года захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время оккупации. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.
- Поселок Гостомель в Киевской области больше месяца находился под российской оккупацией. За это время сотни его жителей пропали без вести. За 35 дней оккупации в Гостомеле – более 400 пропавших без вести.
- Житель Гостомеля в комментарии 24 Канала рассказал о преступлениях, совершенных оккупантами. Он отметил, что россияне стреляли по всему, что двигалось. Мужчина добавил, что в первые дни они очень активно обстреливали все вокруг из вертолетов, минометов, затем подключилась артиллерия.