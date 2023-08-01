Россия попала в общежитие и спорткомплекс: фото последствий ночного обстрела Харькова оккупантами

1 августа 2023, 09:32
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Источник:

ГСЧС Украины

Ночью 1 августа российские захватчики ударили по Харькову дронами-камикадзе. В результате этого два здания были разрушены.

В одном из зданий произошел пожар. Спасатели уже показали кадры последствий попадания дронов в Харькове.

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Какие последствия ночного обстрела Харькова

Враг атаковал город Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.

Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров. В здании, предварительно, не было людей.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было.

К сожалению, был ранен один человек – его состояние проверяют медики. Здесь подразделения ГСЧС привлекались для проверки.

Последствия атаки дронов в Харькове / фото ГСЧС Украины

Кадры ликвидации последствий ночной атаки беспилотниками: смотрите видео

Массированная атака Харьковщины: последние новости

  • В ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате произошел пожар в складском здании.
  • В результате вражеского обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия. К сожалению, получил ранение охранник.
  • Как стало известно, враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району Харькова. В результате ударов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
  • Предварительно, удар нанесли двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. К сожалению, получил ранение 61-летний охранник. Он госпитализирован в больницу.
  • 30 июля около 20:30 в результате вражеских артиллерийских обстрелов загорелся дом в селе Шейковка. Травмирована 53-летняя женщина и мужчина 76 лет. Погибла 74-летняя женщина.

Автор: Софія Ропан