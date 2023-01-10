В Харькове прогремели мощные взрывы: россияне снова атаковали город

Российские оккупанты вечером 10 января в очередной раз атаковали Харьков. В области объявили воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию об очередном обстреле. Он призвал местных жителей быть осторожными, сообщает 24 Канал.

К теме В Белгородскую область приехал "Хлопок": взрывы раздаются и в Новой Каховке

В Харькове раздался взрыв

Приблизительно в 22:53 ряд местных телеграмм-каналов сообщил, что в Харькове раздался мощный взрыв. После этого из-за угрозы вражеских обстрелов в области объявили воздушную тревогу.

Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!

– написал глава ОВА.

Уже в 23:00 в областном центре прогремел еще один взрыв. Во многих телеграмм-каналах сообщили, что враг будто бы ударил по магазину с фейерверками. В сети даже появилось соответствующее видео с места происшествия, где можно увидеть, как они взрываются друг за другом.

В свою очередь, российские пропагандисты начали сразу сообщать, что уничтожили "склад с боеприпасами". Примечательно, что на 321-й день войны они не могут отличить салюты от детонации БК.

Пока официальной информации о местах попаданий нет. В 23:29 в области сообщили об отбое воздушной тревоги. Местные могут покидать укрытия.

Россия атаковала на Харьковщине Шевченково: коротко

Утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района. Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского террора погибла 60-летняя женщина. Погибшая была владелицей мясного магазина.

Также в результате ракетного удара получила ранения ее 11-летняя внучка. Еще одной женщине, погибшей из-за атаки россиян, было 50 лет.

Синегубов отметил, что поблизости с этим рынком нет ни одного военного объекта. Шевченково – это гражданский поселок, который деоккупировали весной 2022 года.

Во время воздушной тревоги ни в коем случае не следует распространять фото или видео с мест обстрелов. Также не следует сообщать адреса "прилетов". Помните, что такая информация только помогает оккупантам, часто сознательно обстреливающим жилые кварталы ради террора мирных жителей.