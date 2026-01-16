После сильного удара по энергетике: какова ситуация со светом в Харькове
- Ситуация со светом в Харькове контролируемая, есть только плановые отключения электричества, которые длятся 2 – 4 часа в сутки.
- В некоторых населенных пунктах Харьковской области есть аварийные отключения и обесточивание из-за повреждения энергетических объектов.
Харьков и пригород 15 января в течение нескольких раз были под российскими ударами. В частности, враг серьезно повредил объект энергетики в областном центре.
Однако ситуация со светом и теплом в Харькове более-менее контролируемая. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сейчас в городе нет аварийных отключений, только плановые по электричеству.
"Ситуация более-менее контролируемая. Потому что мы сейчас не имеем аварийных отключений относительно энергетики, тепла. У нас есть только плановые отключения именно света. Они сейчас тоже более-менее стабильные в графике. Примерно 2 – 4 часа в сутки выключают, но не ежедневно", – сказала она.
Областная власть не исключает, что после такого удара эти промежутки придется увеличить, кое-где даже вдвое. Это касается именно Харькова.
Что происходит на Харьковщине?
Анна Черненко отметила, что в населенных пунктах Харьковской области ситуация очень разная. Кое-где есть отключения и аварийные, кое-где есть обесточивание на время из-за аварии. Пока не удается заживить заново.
Например, Лозовая, которая с осени буквально ежедневно под обстрелами. Золочевщина, которая подверглась так же очень серьезным ударам несколько дней назад. Богодуховский район, били по энергетике тоже. К сожалению, тоже несколько тысяч человек оставались без света. Поэтому ситуация разная в соответствии с населенными пунктами,
– подчеркнула корреспондентка.
По ее словам, чем ближе к границе, тем сложнее. Однако по состоянию на сейчас удары не создают таких критических последствий для горожан. Но ситуация очень разная.
Также я хочу напомнить, что в бесплатных столовых есть возможность получить горячие обеды. Есть карта пунктов несокрушимости на официальных сайтах. Но, к счастью, пока нам не приходится разворачивать палатки, в частности, ГСЧС, чтобы люди могли прийти переночевать в тепле и поесть там горячего, запитать свои гаджеты. Этого пока не надо,
– добавила Черненко.
Атака на Харьков: что известно?
15 января в Харькове прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что там россияне, в частности, разрушили крупный объект энергетики. Специалисты прилагали все усилия, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и держать ситуацию под контролем.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове сотни тысяч людей остались без света и тепла. Он добавил, что российские удары во время такой холодной зимы добавляют серьезных вызовов.