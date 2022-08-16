Били не точно, – Черненко рассказала о последствиях масштабного обстрела Харькова ракетами С-300

Ночью российские захватчики ударили по Харькову ракетами типа С-300. Благодаря тому, что они били не очень точно, прилеты есть только на открытую территорию.

Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она подчеркнула, что это один из самых масштабных обстрелов города за последнее время.

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Детали ночного обстрела Харькова ракетами С-300

Черненко рассказала, что и вечер, и ночь в Харькове были очень громкими. Началось все с 10 – 10:30 вечера. российские оккупанты открыли огонь Киевскому району из артиллерии. В результате очень сильно избило частные дома и даже возникли пожары. Но, к счастью, пострадавших нет.

По ее словам, ночью было 4 или 5 воздушных тревог продолжительностью около часа. россияне запустили по городу 7 ракет С-300. Это один из самых масштабных обстрелов за последнее время, ведь из 9 районов города накрыло аж 5. Речь идет о Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном, Холодногорском районах.

Единственное, что нужно отметить. Очень хорошо, что избивали не очень точно, скажем так. Потому что прилеты есть в открытую территорию, прилеты есть в пустоши, давно не работающие прилеты в производства,

– сказала корреспондентка.

Однако, отметила она, в центре города, куда попала ракета, повреждены коммунальные сети и фасад в научном институте, а также вылетели окна в жилых многоэтажках. То есть эти обстрелы наносят значительный ущерб.

Харьков пережил один из самых масштабных обстрелов за последнее время: смотрите видео

масштабные ли разрушения наносят ракеты С-300

Черненко рассказала, что выпущенные россиянами ракеты С-300 наносят масштабные разрушения. В частности, после сегодняшнего обстрела на месте попадания образовалась огромная воронка, примерно 3-4 метра глубиной, от 5 до 8 метров в диаметре.

Кроме того, по ее словам, после попадания в землю комья грунта опрокидывает через 5-этажку и засыпает даже двор за домом, перед которым произошел такой взрыв. Стекло летит, а также растрескиваются кирпичные стены.

Если такое прилетает в здание, то, конечно, серьезные разрушения,

– заявила корреспондентка.

Она добавила, что припаркованные рядом автомобили обычно остаются без стекла, а сам корпус машины очень сильно избит и помят. И потому, что очень часто разлетается железо или какая-то утварь, то еще и сильно разбивает, будто дробью. Поэтому разрушения от них значительны.

Выросло количество раненых от дневного обстрела

Черненко отметила, что сейчас уже известно о 9 пострадавших в результате обстрела, который россияне открывали днем, тогда как раньше их было 5.

Выросло количество раненых за счет находившихся дома. И людей порубило стеклом. Такое очень часто бывает,

– заметила корреспондентка.

По ее словам, в больнице скончалась 75-летняя женщина. Ей не смогли помочь, потому что у нее были слишком тяжелые травмы. Кроме того, после ранения в Золочеве в больнице скончалась еще одна женщина, которой было 83 года.

Корреспондентка добавила, что один человек чудом избежал ранения, потому что в 30 метрах от него разорвался один из снарядов. А женщина вернулась домой и увидела, что ее квартира просто уничтожена – полностью пробит потолок и крыша.

Больше об обстрелах Харькова

Вечером 15 августа во многих регионах Украины раздались звуки воздушной тревоги . Взрывы слышали, в частности, жители Харькова и Запорожья.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что кафиры нанесли по Харькову артиллерийский удар. Также он подчеркнул, что противник совершил на город по меньшей мере две атаки за последние полчаса.

В ночь на 16 августа в Харькове снова раздавались взрывы . русские военные обстреляли сразу 5 районов города, били даже по центру.

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