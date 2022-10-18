Из Белгорода по Харькову запустили сразу 8 ракет: подробности утренней атаки
Источник:Олег Синегубов
Российские оккупанты утром 18 октября нанесли ракетный удар по Харькову. Понятно, что свои смертоносные снаряды противник запустил из Белгорода.
Детали утренних взрывов в Харькове
К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. Однако информацию еще уточняют.
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18 октября около 08:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы производят обследование,
– сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Эксперты работают в Новобаварском, Основянском и Слободском районах.
Заметим, две серии взрывов в Харькове прогремели за 5 минут. Под удар попал район одного из промышленных предприятий. Из-за обстрелов временно остановили движение метрополитена.
Какая ситуация в Харьковской области
За сутки россияне обстреливали из танков, минометов и ствольной реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Известно, что ранения получили 3 мужчин в возрасте 64 – 74 года.
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