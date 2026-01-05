Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что под завалами могли быть семь человек. Поисково-аварийная работа продолжается.

Какие последствия атаки?

Анна Черненко отметила, что третьи сутки разбирают завалы на месте попадания, где полностью разбит торговый центр, где частично упали подъезды жилого дома. Спасатели работают, чтобы найти останки тел.

Сейчас полиция говорит о том, что без вести пропавшими считаются пятеро. В первые сутки достали из-под завалов ребенка и, предварительно, маму маленького мальчика, еще остатки тел. Мы сейчас не можем назвать точное количество людей, которые погибли, какие тела достали из-под завалов,

– сказала она.

Официальной идентификации лиц предшествует ДНК-экспертиза. Надо дождаться ее результатов. После этого полиция окончательно назовет количество жертв. По состоянию на сейчас известно, что под завалами могли быть семь человек. Две жертвы уже подтверждены. Пострадало более 30 человек. В больницах еще остается семь человек, которые были ранены во время атаки.

Это, наверное, одно из крупнейших разрушений за последнее время. Поэтому масштабы работ очень большие. Привлечено много тяжелой техники, людей, которые после техники, после экскаваторов, лопатами, а потом вручную перебирают каждый кирпич, просеивают все, что осталось от зданий, чтобы найти остатки тел. Это очень сложная работа,

– объяснила корреспондентка.

Спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко подчеркнул, что в Харькове постоянно звучит сигнал воздушной тревоги. В это время спасателям и коммунальщикам приходится спускаться в укрытие, временно приостанавливать работы. После отбоя сигнала воздушной тревоги работы возобновляются. В таких условиях службы работают уже почти трое суток.

Разбирают завалы с помощью тяжелой техники. Изымается строительный мусор. Это бетонные и металлические конструкции. Затем спасателям приходится почти вручную разгребать остатки бетонных конструкций, чтобы в этих остатках обнаружить остатки тел погибших лиц. По предварительным данным, была информация о том, что под завалами могло находиться семь человек,

– отметил он.

Был разбит торговый центр, от которого не осталось буквально ничего. Он был перестроен в 2000 году. В здании 1930 года упал подъезд. Также было повреждено здание, в котором когда-то жил Остап Вишня. Кроме того, были попадания и в другие дома.

Что известно об ударе по Харькову 2 января?