Наносят более страшные последствия: Россия могла запустить новые КАБы по Харькову

Утром 24 июля Россия запустила по Харькову управляемые авиабомбы. В городе было зафиксировано два попадания, вероятно, модернизированными боеприпасами.

О возможном запуске новых КАБов по мирному населению сообщил Офис Генерального прокурора, передает 24 Канал.

Смотрите также Центр Харькова атаковали авиабомбами: среди большого количества пострадавших – маленькая девочка

Чем обстреляли Харьков?

Примерно в 11 часов утра 24 июля российская армия осуществила авиаудар по Шевченковскому району Харькова. По городу было два попадания. Один вблизи жилой многоэтажки, а второй – возле гаражного кооператива. Повсюду произошло возгорание автомобилей, известно о более 30 раненых.

По предварительным оценкам, был применен новый тип управляемых авиационных бомб УМПБ-5. Вероятно, их выпустил самолет Су-34 с территории Белгородской области. Ориентировочно с расстояния 100 километров.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, это новая авиационная бомба. Она оснащена модифицированным модулем планирования и коррекции. Ранее враг обычно применял Д-30.

Из особенностей новой авиабомбы Борисенко назвал изданию "Думка" то, что она больше весит, и соответственно наносит более страшные последствия.

В УМПБ-5 боевая часть составляет 250 килограммов, как у фугасной авиационной бомбы. При том, она изготовлена из более толстого металла чем в УМПБ Д-30, из-за чего тяжелые ранения получили гражданские лица,

– сказал он.

Напомним, ночью 24 июля Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Харьковской области, хотя в городе было относительно тихо.