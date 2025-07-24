Наносят более страшные последствия: Россия могла запустить новые КАБы по Харькову
- 24 июля Россия нанесла авиаудар по Харькову, йомвирно, использовав новые управляемые авиабомбы УМПБ-5, что привело к двум попаданиям в Шевченковском районе и более 30 раненых.
- КАБы были выпущены с самолета Су-34 с территории Белгородской области, вероятно, с расстояния 100 километров.
- Новая бомба весит 250 килограммов, сделана из более толстого металла и наносит значительные повреждения.
Утром 24 июля Россия запустила по Харькову управляемые авиабомбы. В городе было зафиксировано два попадания, вероятно, модернизированными боеприпасами.
О возможном запуске новых КАБов по мирному населению сообщил Офис Генерального прокурора, передает 24 Канал.
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Чем обстреляли Харьков?
Примерно в 11 часов утра 24 июля российская армия осуществила авиаудар по Шевченковскому району Харькова. По городу было два попадания. Один вблизи жилой многоэтажки, а второй – возле гаражного кооператива. Повсюду произошло возгорание автомобилей, известно о более 30 раненых.
По предварительным оценкам, был применен новый тип управляемых авиационных бомб УМПБ-5. Вероятно, их выпустил самолет Су-34 с территории Белгородской области. Ориентировочно с расстояния 100 километров.
По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, это новая авиационная бомба. Она оснащена модифицированным модулем планирования и коррекции. Ранее враг обычно применял Д-30.
Из особенностей новой авиабомбы Борисенко назвал изданию "Думка" то, что она больше весит, и соответственно наносит более страшные последствия.
В УМПБ-5 боевая часть составляет 250 килограммов, как у фугасной авиационной бомбы. При том, она изготовлена из более толстого металла чем в УМПБ Д-30, из-за чего тяжелые ранения получили гражданские лица,
– сказал он.
Напомним, ночью 24 июля Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Харьковской области, хотя в городе было относительно тихо.