Про можливий запуск нових КАБів по мирному населенню повідомив Офіс Генерального прокурора, передає 24 Канал.

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Чим обстріляли Харків?

Приблизно об 11-й годині ранку 24 липня російська армія здійснила авіаудар по Шевченківському району Харкова. По місту було два влучання. Один поблизу житлової багатоповерхівки, а другий – біля гаражного кооперативу. Всюди відбулось займання автівок, відомо про понад 30 поранених.

За попередніми оцінками, було застосовано новий тип керованих авіаційних бомб УМПБ-5. Ймовірно, їх випустив літак Су-34 з території Бєлгородської області. Орієнтовно з відстані 100 кілометрів.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка, це нова авіаційна бомба. Вона оснащена модифікованим модулем планування та корекції. Раніше ворог зазвичай застосовував Д-30.

З особливостей нової авіабомби Борисенко назвав виданню "Думка" те, що вона більше важить, та відповідно завдає страшніших наслідків.

В УМПБ-5 бойова частина складає 250 кілограмів, як у фугасної авіаційної бомби. При тому, вона виготовлена з товстішого металу ніж в УМПБ Д-30, через що тяжчих поранень зазнали цивільні особи,

– сказав він.

Нагадаємо, вночі 24 липня Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Харківській області, хоча у місті було відносно тихо.