"А что, вы не работаете": харьковчанин после атаки пришел в полностью разбитый ЦПАУ
Россия снова обстреляла Харьков, а именно Киевский район. Под удар попал один из ЦПАУ. Сеть облетело видео с местным жителем, который после удара пришел поинтересоваться, работает ли учреждение.
В результате российской атаки по городу утром 25 ноября было повреждено более 40 домов, а также админздания в Киевском районе, где многие люди получали услуги или работали. Так, после обстрела ЦНАПа пришел мужчина с вопросом, работает ли тот. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Марию Малевскую.
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Что известно о ситуации
В Харькове после утреннего ракетного удара С-400, который разрушил здание ЦНАПа, на место инцидента пришел мужчина.
На видео видны последствия утреннего обстрела Харькова: здание ЦНАПа полностью разбито, вокруг лежат обломки и остатки стен. В кадре появляется мужчина, который стоит перед входом в здание и спрашивает: "Не работает?".
Как харьковчанин пришел в ЦНАП после утреннего обстрела России: смотрите видео
Обстрел Харькова 25 ноября: детали
- В городе прогремели взрывы, которые нанесли удар по Киевскому району города, вызвав пожар.
- Россия ударила по Харькову ракетой С-400, что повлекло разрушения и пожары.
- Поврежден 41 дом, количество пострадавших возросло до более 20 человек.
- По состоянию на 11:45 известно о 14 госпитализированных. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются.