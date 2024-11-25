"А что, вы не работаете": харьковчанин после атаки пришел в полностью разбитый ЦПАУ

Россия снова обстреляла Харьков, а именно Киевский район. Под удар попал один из ЦПАУ. Сеть облетело видео с местным жителем, который после удара пришел поинтересоваться, работает ли учреждение.

В результате российской атаки по городу утром 25 ноября было повреждено более 40 домов, а также админздания в Киевском районе, где многие люди получали услуги или работали. Так, после обстрела ЦНАПа пришел мужчина с вопросом, работает ли тот. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Марию Малевскую.

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Что известно о ситуации

В Харькове после утреннего ракетного удара С-400, который разрушил здание ЦНАПа, на место инцидента пришел мужчина.

На видео видны последствия утреннего обстрела Харькова: здание ЦНАПа полностью разбито, вокруг лежат обломки и остатки стен. В кадре появляется мужчина, который стоит перед входом в здание и спрашивает: "Не работает?".

Как харьковчанин пришел в ЦНАП после утреннего обстрела России: смотрите видео

Обстрел Харькова 25 ноября: детали