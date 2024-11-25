25 ноября 2024 года президент Украины подписал распоряжение, которым назначил Сергея Кривошеенко на должность начальника Сумской МВА. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на его распоряжение.
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Что известно о новом начальнике Сумской городской военной администрации
Ранее эту должность занимал Алексей Дрозденко, который занимал ее с ноября 2023 года и был уволен на основании нового распоряжения.
Сергей Кривошеенко родом из Донецка, он имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое. В 2022 году он окончил Запорожский национальный университет. До этого назначения, с августа 2024 года, Кривошеенко работал заместителем Алексея Дрозденко, получив опыт работы на руководящих должностях.
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